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        Suluova'da yaz spor okulu açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:17
        Suluova'da yaz spor okulu açıldı

        AMASYA(AA) - Amasya Suluova Belediyesi tarafından 3 branşta hizmet verecek yaz spor okulu törenle açıldı.

        Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Üçok, sentetik çim sahada yapılan açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, ilçenin alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yatırım ve hizmetlerde yaptıklarını, ayrıca belediye bünyesinde bir spor kulübü kurduklarını ve bir çok branşta müsabakalara katıldıklarını, 7 Temmuz 17 Ağustos tarihleri arasında ise her yıl olduğu gibi bu yılda belediyespor kulübü bünyesinde geleneksel olarak yaz spor okulu açtıklarını ve 3 branşta 500’den fazla çocuk ve gence nitelikli spor yapma ve boş zamanlarını kaliteli değerlendirme imkanı sunduklarını kaydetti.

        AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise şehirlerin imarının yanı sıra gençlere sağlıklı gelişimlerini sağlamak, yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vermek, kötü çevre ve alışkanlıklardan uzak durmalarını temin etmek için spor tesislerinin çok önemli olduğunu söyleyerek bu doğrultuda başarılı faaliyet yürüten Belediye Başkanı Fatih Üçok’u tebrik etti.

        Konuşmaların ardından sporculara malzeme ile meyve suyu ve kek dağıtıldı.

        Yaz Spor Okul açılışı futbol, güreş ve tekvando branşlarında ki sporcuların spor gösterileri ile sona erdi.

        Törene, Kaymakam Şafak Gürçam, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kurum ve kuruluş temsilcileri ile sporcular katıldı.

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