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        Amasya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:51
        Amasya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

        AMASYA (AA) - Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

        DEAŞ içerisinde önemli faaliyetlerde bulunan ve dün gözaltına alınan Lübnan uyruklu A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ içerisinde önemli faaliyetlerde bulunan Lübnan uyruklu A.A'yı dün kent merkezinde operasyonda gözaltına alırken, söz konusu adresteki aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirmişti.

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