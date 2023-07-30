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        Amasya'da Gürcü gelenekleri tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 15:03
        Amasya'da Gürcü gelenekleri tanıtıldı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Gürcü gelenek ve göreneklerinin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

        Taşova Yerel Eylem Derneği (YEG) ile Tatlıpınar Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Gürcü gelenek, görenek, yemek ve giysileri tanıtıldı.

        Taşova YEG Başkanı Kadir Aydoğan amaçlarının kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri yaşatmak olduğunu belirtti.

        Aydoğan, "İlçemize göç etmiş ve gelenekleri kaybolmaya yüz tutmuş toplulukların geleneklerinin yaşatılması ve tanıtılmasını amaçladık. Bu bağlamda ilk etkinliğimizi Tatlıpınar köyünde Gürcü kültürünü tanıtma ve yaşatma olarak gerçekleştirdik. Bu tür etkinliği köyümüz tarihinde ilk defa gerçekleştirdik." dedi.

        Program yöresel oyunların oynanması, mehteran takımı gösterisi ve yöresel yemeklerin ikramı ile sona erdi.

        Etkinliğe, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve davetliler katıldı.

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