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        Amasya'da elektrik çarpan leyleğe itfaiye ekipleri müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 19:36
        Amasya'da elektrik çarpan leyleğe itfaiye ekipleri müdahale etti

        AMASYA (AA) - Amasya’da elektrik akımına kapılan leyleğe itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Sanayi kavşağın civarında bir leylek elektrik tellerindeki akıma kapılarak yere düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yerde hareketsiz duran leyleği alarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Tedavisi yapılacak olan leylek iyileştikten sonra doğal ortamına tekrar salınacak.

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