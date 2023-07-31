Amasya'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, il genelindeki okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayıları, pansiyon doluluk oranı, taşımalı eğitim, hayat boyu eğitim, inşaat ve yatırım faaliyetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin değerlendirmesi yapıldı.

Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, velilerin, öğrencilerin taleplerini karşılamak ve onlara daha iyi imkan sağlayabilmeye yönelik projelerinin devam ettiğini söyledi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Amasya'nın eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı bir sezon geçirdiğini anlatan Türkmen, şunları söyledi:

"Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle özelikle eğitim odaklı bir perspektifle ilerliyoruz. İlimize yapılan yatırımların yüksek oranda eğitim adına yapılmasını Amasya'mız adına büyük bir kazanç olarak görüyoruz. Eğitimde sürdürülebilir ve yenilikçi bir etki ortaya koyabilmek için her türlü materyal ve ortamları hazırladık, hazırlamaya devam ediyoruz. 11 Eylül'e kadar 3 okulumuzun inşaatı tamamlanıyor, öğrencilerimize eğitim ve öğretim hizmeti vermek için hazır hale getiriyoruz. 2023 Eğitim Yüzyılı'nda eğitim, öğretim ve sportif alanlarda birinciliklerimizle eğitim ve spor şehri Amasya'mızın adını Türkiye'ye duyurduk. Bakanlığımızın politikalarını en gayretli uygulayan illerden birisi olmak adına süreçleri takip ediyoruz. Amasya'ya hizmet vermek için tüm birimlerimizle mesai kavramı gözetmeksizin Eğitim Yüzyılı'nda zirvede yerimizi almak adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bilal Baysal ve Hayriye Tüfekci ile basın mensupları katıldı.