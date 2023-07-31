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        Amasya'da alev alan tır yandı

        Amasya'da alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Şoförün müdahalesiyle araçtan uzaklaştırılan dorse ve üzerindeki iş makinesi yanmaktan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 21:58
        Amasya'da alev alan tır yandı

        AMASYA (AA) - Amasya’da alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Şoförün müdahalesiyle araçtan uzaklaştırılan dorse ve üzerindeki iş makinesi yanmaktan kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yağcıabdal Köyü mevkisinde Amasya İl Özel idaresine ait tırın kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Şoförün müdahalesi araçtan uzaklaştırılan dorse ile üzerindeki iş makinesine alevlerin sıçraması önlendi.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

        Yangın kısa sürede söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

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