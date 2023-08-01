Merzifon'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Kara Mustafa Paşa Camisi önünde kurulan stantta Belediye Başkanı Alp Kargı ve belediye personeli tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Başkan Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.
Her yıl geleneksel olarak muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını anımsatan Kargı, "Birlik aşuremizi kıymetli halkımıza ikram ettik. Tutulan matem oruçlarının, yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diliyor, aşure ikramımıza katılarak birlikteliğimize katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.