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        Milli Eğitim Müdürü Gültekin DYK kurslarını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:54
        Milli Eğitim Müdürü Gültekin DYK kurslarını ziyaret etti

        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, ilçede çeşitli okullarında yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Gültekin, Gümüşhacıköy'de eğitim başarı seviyesinin yükseltilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Gültekin, her öğrencinin mutlaka bir hedefi olması gerektiğini ifade ederek, "Bu hedefe ulaşmak için gereken azami gayreti göstermelidir. Biz öğrencilerimizin mutlu olmasını istiyoruz, eğer sizler de mutlu olursanız hayata karşı umutlu olup, kendi ilgi alanınızı oluşturacağınız kanaatindeyiz. Öğrencilerimize akademik başarının yanında sosyal-sportif faaliyetlere katılmanın insan hayatında birçok faktöre önemli açıdan yardımcı olduğunu göstermek istiyoruz. Her öğrencimiz en az bir aktivite alanıyla uğraşmalıdır." dedi.

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