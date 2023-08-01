Amasya Belediye Başkanı Çelik, birim müdürleriyle bir araya geldi

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için birim müdürleriyle bir araya geldi.

Belediyeye ait Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda kentte yürütülen çalışmaları değerlendiren Çelik, kente kazandırılması planlanan projeleri tüm ekip arkadaşları ile birlik ve beraberlik içinde hayata geçireceklerini söyledi.

Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini artırmak, kaliteli hizmet sunmak ve vatandaşa çözüm odaklı yaklaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduklarını belirten Başkan Çelik, "Amasya'nın geleceğini doğru planlamak için sistemli çalışmak zorundayız. Tüm birimlerimizin ve çalışanlarımızın koordineli bir şekilde çalışmaları ile hizmetlerimizin başarı oranı artacak. Her toplantımızda dünü ve bugünü değerlendirirken gelecek için daha fazla neler yapabiliriz sorusunu kendimize sorup, hizmetlerimizin üzerine yenilerini eklemeye çalışıyoruz." dedi.

Çelik, yerel yönetimde en önemli görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Bu doğrultuda, birim müdürlerimize büyük görevler düşüyor. Her müdürlüğümüz birbirleriyle işbirliği içerisinde çalıştıkça, hizmet kalitemiz daha da artacak. Yaptığımız durum değerlendirmeleri, hizmette hangi noktada olduğumuzu görmek ve ileriye yönelik rotamızı oluşturmak için önemli. Gayretimiz hemşehrilerimizin mutluluğuna vesile olmak. Bunun için tüm enerjimizle, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmanın Amasya'da yaşayan herkesin sorumluluğu olduğunu da işaret eden Çelik, toplantı sonunda tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, günün anısına kendileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.