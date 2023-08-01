Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya Belediye Başkanı Çelik, birim müdürleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:35
        Amasya Belediye Başkanı Çelik, birim müdürleriyle bir araya geldi

        AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için birim müdürleriyle bir araya geldi.

        Belediyeye ait Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda kentte yürütülen çalışmaları değerlendiren Çelik, kente kazandırılması planlanan projeleri tüm ekip arkadaşları ile birlik ve beraberlik içinde hayata geçireceklerini söyledi.

        Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini artırmak, kaliteli hizmet sunmak ve vatandaşa çözüm odaklı yaklaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduklarını belirten Başkan Çelik, "Amasya'nın geleceğini doğru planlamak için sistemli çalışmak zorundayız. Tüm birimlerimizin ve çalışanlarımızın koordineli bir şekilde çalışmaları ile hizmetlerimizin başarı oranı artacak. Her toplantımızda dünü ve bugünü değerlendirirken gelecek için daha fazla neler yapabiliriz sorusunu kendimize sorup, hizmetlerimizin üzerine yenilerini eklemeye çalışıyoruz." dedi.

        Çelik, yerel yönetimde en önemli görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Bu doğrultuda, birim müdürlerimize büyük görevler düşüyor. Her müdürlüğümüz birbirleriyle işbirliği içerisinde çalıştıkça, hizmet kalitemiz daha da artacak. Yaptığımız durum değerlendirmeleri, hizmette hangi noktada olduğumuzu görmek ve ileriye yönelik rotamızı oluşturmak için önemli. Gayretimiz hemşehrilerimizin mutluluğuna vesile olmak. Bunun için tüm enerjimizle, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmanın Amasya'da yaşayan herkesin sorumluluğu olduğunu da işaret eden Çelik, toplantı sonunda tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, günün anısına kendileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        31 yıl sonra yakalandılar!
        31 yıl sonra yakalandılar!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Müdürü Gültekin DYK kurslarını ziyaret etti
        Milli Eğitim Müdürü Gültekin DYK kurslarını ziyaret etti
        Merzifon'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Merzifon'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Amasya'da alev alan tır yandı
        Amasya'da alev alan tır yandı
        Merzifon'da baca yangını hasara neden oldu
        Merzifon'da baca yangını hasara neden oldu
        Amasya'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
        Amasya'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
        Amasya'da elektrik çarpan leyleğe itfaiye ekipleri müdahale etti
        Amasya'da elektrik çarpan leyleğe itfaiye ekipleri müdahale etti