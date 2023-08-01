Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA)- Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Altuntaş tarafından OSB’de yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, OSB'nin faaliyetleri hakkında çeşitli değerlendirmeler yapıldı.