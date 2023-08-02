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        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:15
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı başladı

        AMASYA (AA) - 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki 89,4 kilometrelik Amasya-Havza etabı başladı.

        Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi önünden başlayan turun ikinci etabı, Samsun'un Havza ilçesinde sona erecek.

        Start öncesi Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Türk bayrağını Sivas-Amasya etabını kazanan Ahmet Örken'e verdi.

        Dağ, yaptığı konuşmada, yarışmaya yatılan sporculara başarılar diledi.

        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Cumhuriyet'in 100. yılının onuruna yapıldığına ve Amasya'nın tarihsel süreçteki rolüne işaret eden Dağ, "Hem coğrafyasıyla hem tarihiyle bu kadar güzel ve Türkiye'nin şu anda turizm alanında yükselen değerleri içinde güzel ivme kazanan Amasya'da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmak bizim için büyük bir gurur. Amasya şunu ispat etti; bu ölçeğine rağmen uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Bundan dolayı diğer federasyonlara da aslında bu bir örnek olur, çağrı olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise turun Sivas Milli Kongre Salonu önünden başladığını ve ilk etabın geride bırakıldığını aktardı.

        İlk etapta bir Türk sporcunun birinci olmasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Akyön, "Bugün Amasya'dan Havza'ya doğru yol alacağız ve Havza'da aynı şekilde atalarımızın izinde yine Türk bayrağımızla pedal çevirerek oradan Samsun'a, Samsun'dan Çorum'a, Çorum'dan Çankırı'ya, Çankırı'dan Ankara'ya geçeceğiz. Yarış birinci meclisin önünde son bulacak. 784 kilometrelik etabı 10 yabancı takım, 6 Türk takımıyla tamamlayacak ve gelecek nesillere biz Cumhuriyet'in 100. yılını emanet bırakıp, devamını hep beraber tekrar yaşamak için gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi niteliği taşıyan Amasya Genelgesi'nin hazırlandığı "Saraydüzü Kışlası"nın önündeki törenin ardından 60 bisikletli, Havza'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

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