Suluova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

AMASYA (AA) - Suluova Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Salı Semt Pazarı'nda aşure dağıtımına, Kaymakam Şafak Gürçam, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Belediye Başkanı Fatih Üçok katıldı.

Gürçam, Çilez ve Üçok, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye Başkanı Üçok, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Birlik, beraberlik, bereketin ve paylaşmanın simgesi aşuremizi sevgiyle pişirdik, muhabbetle ikram ediyoruz. İlçemizde aşure gibi dış bölgelerden gelen çok çeşitli insanlar topluluğundan oluşmuş ve bu topluluk ortak kader birliği yaparak aşure tadında güzel bir şehri ortaya çıkarmıştır. Biz, farlılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz. Cenabıhak birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Afiyet ve şifa olsun." dedi.