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        Amasya'da "Anne bebek dostu otobüs" uygulaması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:06
        Amasya'da "Anne bebek dostu otobüs" uygulaması başlatıldı

        AMASYA (AA) - Amasya İl Sağlık Müdürlüğü anne sütünü özendirmek ve ilk 6 ay bebeklerin anne sütüyle beslenmesi için "Anne bebek dostu otobüs" uygulamasını hayata geçirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, bir şehirlerarası otobüs firmasıyla işbirliği yaparak otobüslerde annelerin bebeklerini rahatça emzirebilmesi için annelere özel konfor alanları oluşturulmasını sağladı.

        Firmanın her otobüsünde, annenin bebeğiyle oturduğu yer kimsenin göremeyeceği şekilde kapatılarak anne ve bebek için konfor alanı oluşturuldu. Bu sayede, uzun saatler yolculuk yapan anneler, oluşturulan alanda bebeklerini rahatça emzirip altlarını rahatça değiştirebiliyor.

        Bunun yanında İl Sağlık Müdürlüğü anne sütünün önemini de koltuk arkasında bulunan videolarla da anlatıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve firmanın işbirliği ile ikramlarda kullanılan karton bardaklarda da "İlk 6 ay sadece anne sütü" yazıyor.

        Anne Esma Tosun, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Şehirlerarası yolculuk yapacaktım. Uygulamayı gerçekten çok güzel buldum. Emzirmem gerekti otobüsteyken ve yetkililere bunu bildirdiğim zaman onlar da bana böyle bir kolaylık sağladılar. Çok rahat yol boyunca emzirebildim. Bebeğimin altını değiştirmekte ve emzirmekte hiç sıkıntı yaşamadım. Gerçekten çok konforlu bir alandı. Bu konuyla ilgili hem firmaya hem de fikrin sahibi olan Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekten çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bu konula ilgili şunu belirtmek isterim ki ilk 6 ay anne sütünü herkese tavsiye ediyorum. Bu şekilde kolay emzirme alanları oldukça da bunun da önü açılacaktır. O yüzden de tekrar teşekkürlerimi iletiyorum."

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilüfer Tali ise "Amasya olarak 2006 yılından beri anne dostu iliz. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı ve takip ettiği politikalarımızdan amaç anne sütünü yaygınlaştırmak ve anneleri sosyal hayattan koparmadan hayata bebeklerle birlikte devamını sağlamak." diye konuştu.

        Bebek Dostu İl Koordinatörü Ebe Gamzenur Uçar ise şunları dile getirdi:

        "Bu proje Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Annelerimizi daha konforlu bir alana nasıl taşıyabiliriz diye düşündük. Firmamız da sağ olsun bize destek verdi, projemize sahip çıktı. Bu vesileyle de annelere daha konforlu bir alan, emzirmeleri için gayet güzel bir yer tasarladık. Artık bebekler otobüse bindiklerinde ağlamayacaklar, mutlu yolculuk edecekler. Dolayısıyla anneler otobüsleri daha çok tercih edecekler diye düşünüyorum."

        İl Sağlık Müdürlüğü uygulamayı bütün şehirlerarası otobüs firmalarında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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