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        Vefa ekibi her ay 80 yaşlı, hasta ve engellinin evini temizliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:04
        Vefa ekibi her ay 80 yaşlı, hasta ve engellinin evini temizliyor

        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) Vefa (Evde Yaşlı Bakım) Projesi kapsamında oluşturulan ekip, her ay ihtiyaç sahibi 80 yaşlı, hasta ve engellinin evini temizliyor.

        Yaşlı, engelli, hasta ve bakacak kimsesi bulunmayanların sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için proje kapsamında belirlenen evlerde belirli periyotlarla temizlik yapılıyor.

        Ekibe eşlik eden SYDV Müdürü Fatih Bayram, gazetecilere, rutin çalışmaların dışında merkez ve köylerde yaşayan 80 engelli, hasta ve yaşlının evini temizlediklerini söyledi.

        Dört kişiden oluşan ekibin gittikleri evin her tarafını temizlediğini anlatan Bayram, şöyle konuştu:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın başlatmış olduğu Vefa (Evde Yaşlı Bakım) projesi kapsamında herhangi bir sabit geliri olmayan, vakfımızın ayni ve nakdi yardımlarından yararlanan yaşlı, hasta, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızın temizlik, kişisel bakım ve gündelik işlerine yardım ediliyor, market alışverişleri yapılıyor. Ekiplerimiz evlere giderken temizlik malzemelerini ve ekipmanları da kendileriyle götürüyor. Ayda 80 kişinin evine giderek hayır dualarını almaktayız."

        Proje kapsamında devletin şefkat elini yaşlı, engelli, bakıma muhtaçlara uzatarak yanlarında yer almaya devam ettiklerini belirten Bayram, "Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almaktayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sadece evini temizlemiyor, onların gönüllerine dokunarak taleplerini de dinliyor ve bize iletiyorlar. Vatandaşlar, devletimize şükranlarını ve bağlılıklarını sürekli dile getiriyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

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