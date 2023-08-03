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        Taşova Belediyesi'nden yaz etkinliği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:53
        Taşova Belediyesi'nden yaz etkinliği

        AMASYA (AA) - Taşova Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında mehteran konseri düzenledi.

        Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yapımı tamamlanan millet bahçesindeki ilk etkinliklerini yaptıklarını söyledi.

        Amaçlarının vatandaşların huzuru ve mutluluğu olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

        "Bizler vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Millet bahçeleri içerisinde sadece park ve bahçelerin olduğu yerler değil kültürel ve sportif etkinliklerinde yapıldığı alanlardır. Amacımız vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve mutluluğudur. Çağımız dünyasında insanların sportif ve sosyal etkinliklerde bulunmaları, bir araya gelmeleri ihtiyaçtır. Yapımı tamamlanan millet bahçemizde ilk etkinliğimizi bizim için milli, tarihi ve duygusal bir anlamı olan mehteran ekibi ile yapmayı uygun bulduk. İnşallah bu alanlarda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz."

        Programa, Kaymakam Ahmet Gökcecik, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, MHP İlçe Başkanı Aslan Berber ve vatandaşlar katıldı.

        Belediye Başkanı Öztürk vatandaşlara aşure ikramında da bulundu.

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