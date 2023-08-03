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        Amasya Üniversitesine atanan Rektör Turabi görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:30
        Amasya Üniversitesine atanan Rektör Turabi görevine başladı

        AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, düzenlenen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Süleyman Elmacı’dan görevi devraldı.

        Devir teslim töreni, Rektörlük makamında gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Turabi, eski Rektör Prof. Dr. Elmacı'ya teşekkür ederek, "İkimiz de Amasya'nın çocuğuyuz. Bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda beslendik. Dolayısıyla bizim her tabiatımız, her türlü davranışımız bir Amasyalı davranışıdır. Dolayısıyla bu çerçevede Amasya'nın bir evladının hizmet süresini doldu, yeni bir evladının hizmet süresi başladı olarak görüyorum bunu. Dolayısıyla bu makamlar geçici, bu makamlara birileri gelecek birileri gidecek. Ayrılığın her zaman hüznü olur. O dostlardan ayrılığın hüznüdür. Yoksa tamamen bir ayrılık ancak ve ancak son nefesimizi verdiğimizde olur. Hocam görevini yaptı, bir büyüğümüz olarak emaneti bize teslim etti. İnşallah daha güzel bir şekliyle de biz de emaneti bir başka kardeşimize, tabii niyetimiz yine bir Amasyalı kardeşimize teslim etmek olur. Çünkü bu şehri sadece bu şehrin evladı anlar." diye konuştu.

        Devir teslim töreninde Rektör Turabi'yi ailesi de yalnız bırakmadı.

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