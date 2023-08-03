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        Amasya'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:32
        Amasya'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.

        Tunahan Ç. idaresindeki 05 T 5130 plakalı taksinin motor bölümü, Sofular Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bu sırada jandarma ekipleri de yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

        Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar oluştu.

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