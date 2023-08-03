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        Merzifon'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:42
        Merzifon'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Hayat boyu öğrenme, planlama ve iş birliği" toplantısı gerçekleştirildi.

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda “Hayat Boyu Öğrenme” faaliyetlerindeki durum, planlanan çalışmalar, sorun ve çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

        Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin sadece okulla sınırlı kalmayan bir süreç olduğunu, sosyal hayatın bütün alanlarında devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

        Halk eğitim müdürlüklerinin vatandaşların taleplerine yönelik kurslar açtığına dikkati çeken Güldoğan, daha aktif ve başarılı çalışmalar ortaya konulması için kamu kurum ve kuruluşlar arası iletişimin çok önemli olduğunu kaydetti.

        Daha sonra Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Sözen tarafından katılımcılara kurum çalışmaları ve kurslar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

        Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile daire müdürleri katıldı.

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