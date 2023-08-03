Suluova Müftülüğü yaz Kur'an kursları futbol turnuvası sona erdi

AMASYA (AA) - Amasya Suluova Müftülüğü tarafından 2023 yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler arası düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Özel bir halı sahada yapılan törende dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini veren İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, devam eden 2023 yaz Kur'an kursları kapsamında camiler ile Kur'an kurslarında öğrencilere dini ve ahlaki eğitimlerin verildiğini bunun yanı sıra da düzenlenen sosyal ve sportif etkinlikler ile gençlerin moral motivasyonlarını arttırmayı, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Törende Müftü Sıtkı Kaya ile din görevlileri tarafından dereceye giren takımlara ödüller verilerek tebrik edildi.