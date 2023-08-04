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        Taşova'da yaz futbol turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:34
        Taşova'da yaz futbol turnuvası sona erdi

        AMASYA(AA) – Taşova’da düzenlenen minikler ve yıldızlar futbol turnuvası sona erdi.

        Gençlik Merkezi tarafından Millet Bahçesi sentetik sahada düzenlenen futbol turnuvasında yıldızlar kategorisinde Doğanlar, minikler kategorisinde ise Osmanlılar takımı birinci oldu.

        Bu tür etkinliklerde bir arada olmanın önemli olduğunu belirten Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, “Düzenlenen her yarışmada mutlaka bir birinci çıkar. Ancak bu skorlardan daha önemli olan ise toplu bir şekilde hareket etmeyi başarmaktır. Çocuklarımızın daha bu yaşta birlikte hareket etmeleri çok önemli. Bu güzel etkinliği düzenleyen kurumlarımıza ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

        Çocuklar ile birlikte böyle güzel etkinliklerde bir arada bulunmaktan memnun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise “Son zamanlarda çocuklarımız zamanlarının büyük bir bölümünü telefon ve bilgisayarda geçirmekteler. Bunlardan uzak kalmanın en önemli yolu bu tür etkinliklerde yer almaktır. Bizlerde gençleri bir araya getirmek için daha çok bu tür etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Bu sayede hem yeni arkadaşlar kazanıyorlar hem de spor yapmış oluyorlar” diye konuştu.

        Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol ve Müftü Ferhat Koçak tarafından veridi.

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