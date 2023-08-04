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        Amasya'da 44 litre sahte içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:45
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        Amasya'da 44 litre sahte içki ele geçirildi
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde 44 litre sahte içki ele geçirildi.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Eski Camii Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretilerek satışının yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlediği operasyonda M.K'yi gözaltına aldı.

        Adreste yapılan aramada 44 litre sahte içki ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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