Amasya'da yaşlı adam işlettiği kahvehanenin önünde ölü bulundu
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 68 yaşındaki kişi işlettiği köy kahvehanesinin önünde ölü bulundu.
Doluca Köyünde kahvehane önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemede yerde yatan kişinin kahvehane işletmecisi Mustafa Celep olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Amasya Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Celep'in doğal sebepler sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.