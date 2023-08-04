Suluova Belediye Başkanı Üçok Türkiye Boks Şampiyonu Civelek'i altınla ödüllendirdi

AMASYA(AA) - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Üst Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında şampiyon olan sporcu Mert Civelek'i altınla ödüllendirdi.

Yardımcı antrenörü Emirhan Karaca ile birlikte kendisini ziyaret eden Civelek'i tebrik eden Üçok, elde ettiği üst düzey başarısı nedeniyle ilçe olarak gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Üçok, ilçenin önemli bir spor alt yapısına sahip olduğuna dikkati çekerek, "İlçe genelinde yürüttüğümüz yatırım ve hizmetlerin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yatırım ve hizmetler de yapıyoruz. Sporculara ve takımlara destek veriyoruz. İlçe sporunun hak ettiği yerde ve nitelikte temsil edilmesi arzusuyla bu desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Üçok'a teşekkür eden Civelek ise 15-23 Temmuz tarihlerinde Kars'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler Türkiye Boks Şampiyonasında 60 kiloda Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiğini ve milli takıma davet edildiğini hatırlatarak önümüzdeki günlerde milli takıma katılacağını daha sonra ise Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Civelek, hedefinin önce Avrupa, daha sonra ise Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu da sözlerine ekledi.

Üçok, çeyrek altınla ödüllendirdiği Civelek'e Avrupa şampiyonasında üstün başarılar diledi.