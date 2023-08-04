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        Düzensiz göçmenleri taşıyan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:26
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        Düzensiz göçmenleri taşıyan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklandı
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        AMASYA (AA) - Amasya'da, dorsesinde 70 düzensiz göçmenle yakalanan İranlı tır sürücüsü Babak M. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İran üzerinden yurda gelen yabancı plakalı tırın dorse kısmında yaşları 18 ile 25 yaş arasında 70 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

        Gözaltına alınan İran uyruklu tır sürücüsü Babak M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Dün Amasya'da durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 62 Afganistan, 6 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, tır sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

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