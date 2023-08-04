Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        "Cami market" ile çocukların sayısı ikiye katlandı

        Amasya'da Ataşehir Camisi'nde hayata geçirilen "Cami Market" uygulaması ile Kur'an kursuna gelen çocukların sayısı ikiye katlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cami market" ile çocukların sayısı ikiye katlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya’da Ataşehir Camisi'nde hayata geçirilen "Cami Market" uygulaması ile Kur'an kursuna gelen çocukların sayısı ikiye katlandı.

        Projeyi hayata geçiren imam hatip İbrahim Aslan ve müezzin kayyım Dursun Yıldırım çocuklara cami sevgisi aşılamayı hedefliyor.

        "Cami Market" uygulamasıyla Kur'an kursuna ve namazlara gelen çocuklara ikramlarda bulunuluyor. Hayırseverlerin yardımıyla sürdürülen proje, çocukların cami sevgisi kazanmasına ve yeni arkadaşlıklar edinmesine vesile olurken uygulamayla öğrenci sayısı 50 iken 100'ü geçti.

        Camiye ziyarette bulunan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, tek tek sıra olan çocuklara "Cami Market"ten ikramları dağıttı.

        Müftü Ayvaz, “Çok güzel bir atmosfer var. Ben evvela bu uygulamayı başlatan camimizin imam hatibine, müezzin kayyımına ve onları destekleyen cemaatimize teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü de melek yürekli yavrularımıza yapıyorum.” dedi.

        İmam hatip Aslan da “Yaz Kur'an kursunda çocuklarımıza dini eğitimlerin yanında milli hassasiyetleri de kazandırmaya çalışıyoruz. Malum yaz dönemindeyiz. Tatili çocuklarımıza eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımıza her gün çeşitli ikramlar yapıyoruz. Proje sayesinde kursun sonuna doğru azalması beklenen sayımız her geçen gün artıyor.” diye konuştu.

        Projeden memnun olan çocuklardan 13 yaşındaki Fikri Mert, “Daha önce gelmişliğim vardı ama bu sene de geldim. Hem Kur'an öğrenmek için hem de cami market uygulamasından yiyecek içecek almak için geldim." ifadelerini kullandı.

        10 yaşındaki Dilruba Naz Güllü ise “Cami Marketi' çok sevdim. Bu camide gelip Kur'an öğreniyorum. Bu camiyi ben de çok seviyorum.” şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
        Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
        Düzensiz göçmenleri taşıyan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklandı
        Düzensiz göçmenleri taşıyan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklandı
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR şoförü tutuklandı
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR şoförü tutuklandı
        Merzifon Kaymakamı Güldoğan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Merzifon Kaymakamı Güldoğan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Suluova Belediye Başkanı Üçok Türkiye Boks Şampiyonu Civelek'i altınla ödül...
        Suluova Belediye Başkanı Üçok Türkiye Boks Şampiyonu Civelek'i altınla ödül...
        Amasya'da yaşlı adam işlettiği kahvehanenin önünde ölü bulundu
        Amasya'da yaşlı adam işlettiği kahvehanenin önünde ölü bulundu