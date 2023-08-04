Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya'da bir restoranda serçeler müşterilerin yemeklerine ortak oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bir restoranda serçeler müşterilerin yemeklerine ortak oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya'da bir restoranda müşterilerin yemeklerine ortak olan serçeler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kentteki bir restoranda pide kırıntılarını yemeye başlayan kuşlar zamanla restorana ve müşterilere alıştı.

        Bazı müşterilerin de özellikle yemeklerinden ayırarak verdiği kırıntılarla karınlarını doyuran kuşlar, tek tek masaları gezerek parçalara ayrılmış pideleri alıp uzaklaşıyor.

        Kuşların bu anları da müşteriler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        "Cami market" ile çocukların sayısı ikiye katlandı
        "Cami market" ile çocukların sayısı ikiye katlandı
        Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
        Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
        Düzensiz göçmenleri taşıyan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklandı
        Düzensiz göçmenleri taşıyan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklandı
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR şoförü tutuklandı
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR şoförü tutuklandı
        Merzifon Kaymakamı Güldoğan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Merzifon Kaymakamı Güldoğan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Suluova Belediye Başkanı Üçok Türkiye Boks Şampiyonu Civelek'i altınla ödül...
        Suluova Belediye Başkanı Üçok Türkiye Boks Şampiyonu Civelek'i altınla ödül...