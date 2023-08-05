Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Kazanfer'in kullandığı 34 PR 6765 plakalı otomobil, Ulubel mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        Kazada, sürücünün yeğeni Zeynep Nur Gülsu (10) hayatını kaybetti.

        Sürücü ile otomobilde bulunan kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) ile ablası Hanım Gülsu (46) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri ile Merzifon Karamustafa Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
        Amasya´daki yangında, 10 dönüm orman ve 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Amasya´daki yangında, 10 dönüm orman ve 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Otomobilin çarptığı bedensel engelli, hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı bedensel engelli, hayatını kaybetti
        Amasya'da kavşakta 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı
        Amasya'da kavşakta 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı
        Amasya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Amasya'da 10 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Amasya'da 10 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı