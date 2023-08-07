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        Amasya'da devrilen un yüklü tırın sürücüsü öldü

        Amasya'da un yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 20:21
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        Amasya'da devrilen un yüklü tırın sürücüsü öldü
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        AMASYA (AA) - Amasya'da un yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Un taşıyan Erkan Çelik (21) yönetimindeki 65 ABJ 544 plakalı tır, Amasya Çevre Yolu'nun otogar mevkisinde, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda sıkışan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücünün cansız bedeni, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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