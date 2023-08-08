Taşova'da sıcak hava en çok döner ustalarını zorluyor

AMASYA (AA) - Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Amasya’nın Taşova ilçesinde döner ustaları mesleklerini zor şartlar altında sürdürüyor.

Döner ustası Yusuf Özaslan, gazetecilere, dışarıda hava sıcaklığının 40 derece olduğunu döner ocağının sıcaklığı ile birlikte 70-80 dereceyi bulduğunu söyledi.

Günlük yaklaşık 12 saat döner ocağının başında çalıştığını anlatan Özaslan,

"Taşova ilçesinde 20 yıldır döner ustalığı yapmaktayım. Bu sıcaklığa rağmen sabah dokuzdan akşam saat dokuza kadar çalışmak ve hizmet etmek zorundayız. Hava şartları bizi oldukça zorluyor ancak başka yapabilecek bir şeyimiz de yok. Ekmek parası için mecburen çalışmak zorundayız, amacımız millete hizmet edip ekmek paramızı çıkartmak." diye konuştu.