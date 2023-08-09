Kaymakam Güldoğan KÖYDES çalışmalarını inceledi

AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Kaymakam Güldoğan, Muşruf, Osmanoğlu ve Kızıleğrek köylerinde 2023 KÖYDES Programı kapsamında yapımı devam eden istinat duvarı, menfez genişletme ve içme suyu isale hattı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Güldoğan, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Köylerdeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Güldoğan, "Köylerimizi gezerek çalışmaları yerinde inceliyoruz. KÖYDES bütçeli Muşruf köyü istinat duvarı yapım işi, Osmanoğlu köyü kanalizasyon şebeke yapım işi ve Kızıleğrek köyü menfez genişletme, içme suyu isale hattı yenileme yapım işi yatırımlarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu ve köy muhtarları eşlik etti.