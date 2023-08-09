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        Amasya'da traktör ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:52
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        Amasya'da traktör ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.A. yönetimindeki 60 TR 274 plakalı traktör, Amasya - Erbaa kara yolu Taşova Kavşağı mevkiinde, H.Ö'nün kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

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