Taşova'da halk konseri düzenledi

AMASYA(AA) – Amasya'nın Taşova Belediyesince yaz etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenledi.

Millet bahçesinde düzenlenen halk konserinde Şehzadeler adlı müzik grubu sahne aldı.

Konserde Türk Halk Müziği'nin sevilen türküleri seslendirildi.

Taşova Belediye Bayram Öztürk, konser sonrasında yaptığı açıklamada, vatandaşların istek ve arzuları doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Taşova halkı Türkiye’nin her neresinde neyle buluşmuş ise bizde ilçe halkımızın o hizmetlerle buluşturmak için gücümüz ve becerimiz nispetinde buluşturmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikleri belediye olarak yapmaya devam edeceğiz." dedi.