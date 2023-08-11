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        Amasya'da besicilere gübre karıştırma makinesi dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:07
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        Amasya'da besicilere gübre karıştırma makinesi dağıtıldı
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        AMASYA(AA) - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle 36 besi üreticisine yüzde 60 hibe desteğiyle gübre karıştırma makinesi verildi.

        Amasya Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Suluova Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Amasya'da 197 bin 104 büyükbaş, 261 bin 587 küçükbaş hayvan ve toplam 13. bin 356 büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunduğunu söyledi.

        Dünyada ve Türkiye'de artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanması için daha fazla besin maddesi üretilmesi gerektiğine işaret eden Göktekin, "Fazla verim alma ihtiyacı sonucu bu faaliyetlerden kaynaklı atık madde miktarlarında da artış görülmüş ve bu artış sonucunda çevreye verilen zarar yüksek oranda artmıştır. Hayvancılık işletmelerinde gübre yönetiminin doğru yapılmaması çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyerek yer altı suları, toprak, görüntü ve koku kirliliğine sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gübrelerin uygun şekilde depolanması büyük önem arz etmektedir." dedi.

        Gübrenin depolandığı yerde homojen bir şekilde karışması gerektiğini vurgulayan Göktekin, şöyle devam etti.

        "Gübrenin çukurdan kolay aktarılması için gübre karıştırma makinesinin kullanılması gerekmektedir. Böylelikle uygulaması yapılacak tarımsal araziye hayvan gübresi homojen bir şekilde dağıtılacaktır. Ayrıca gübre çukurlarında bulunan hayvansal atıklar biyogaz tesislerinde de değerlendirilmektedir. Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta, çok daha değerli bir organik gübre haline dönüşmektedir. İkinci ürün olarak ise biyogaz üretimi sonucunda, sıvı fermente ürün elde edilir. Bu ürün gübre niteliğinde, toprak iyileştirici olarak kullanılabilen bir üründür. Fermente gübre, tarımsal açıdan son derece değerlidir. Bu ihtiyaca destek olmak amacı ile DOKAP’ın katkısıyla toplam tutarı 2 milyon 742 bin lira olan projemiz ile 36 yetiştiricimize 36 adet gübre karıştırma makinesi desteği sağladık."

        DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir ise DOKAP'ın daha modern tarım teknikleri, daha modern eğitim ve daha nitelikli işgücü ile bölgelerin kalkınmasına yönelik projelere destek verdiğini belirterek, Amasya'da DOKAP’ın destek verdiği bütün projelerin başarıyla tamamladığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yüzde 60 hibesi olan gübre karıştırma makineleri 36 besi üreticisine dağıtıldı.

        Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile besi üreticileri katıldı.

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