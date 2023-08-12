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        Ekran bağımlısı olmamak için başladığı masa tenisinde milli takıma seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:29
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        Ekran bağımlısı olmamak için başladığı masa tenisinde milli takıma seçildi
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        AMASYA (AA) - Amasya’da ekran bağımlısı olmaması için babasının yönlendirmesi ile masa tenisine başlayan 11 yaşındaki Beyazıt Berk Demir, 18-24 Eylül'de Gürcistan’da yapılacak WTT Youth Contender Batumi turnuvasında 11 ve 13 yaş altı kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek.

        Babası Adnan Demir'in 4 yaşında masa tenisi sporuna kaydettirdiği, özel bir okulda 6. sınıf öğrencisi olan Beyazıt Berk, antrenörü Salih Arslan ile her gün yaklaşık 3 saat antrenman yaparak yarışmalara hazırlandı.

        Minikler Milli Takım seçmelerinde Türkiye 5'incisi, Minikler Türkiye Kupası müsabakalarında da Türkiye 7'ncisi olan Beyazıt Berk, 18-24 Eylül'de Gürcistan’da yapılacak WTT Youth Contender Batumi turnuvasında 11 ve 13 yaş altı kategorilerinde milli takım forması giyecek.

        Beyazıt Berk Demir, "Türkiye Masa Tenisi Federasyonu beni milli takım kampına çağırdı. 4 yaşındayken yaz okulunda başlamıştım. 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Ülkemi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

        Baba Adnan Demir, ise "Antrenmanlarda süreklilik sağlayınca ve spora da yeteneğinin olduğu keşfedilince iş milli takıma kadar geldi. Çocuğumuzun hayatında spor olması bizi çok mutlu ediyor. Yani çağın hastalığı ekran bağımlılığından kurtaracak çok güzel bir aktivite. Aynı zamanda sağlıklı olması, beslenmesi ve gelişmesini çok etkileyen bir uğraş olduğu için sporu bütün velilere öneriyorum. Masa tenisi benim hobi olarak çok sevdiğim bir spordu. Hatta Beyazıt’ın bu seviyelerin altında kaldığı dönemlerde, yani daha küçük yaşlarında beraber maçlar yapıyorduk. Bizde haftanın iki üç günü akşamları burada onarla birlikte antrenman yapıyorduk. Ama artık maç yapamıyoruz o bizi de aştı." diye konuştu.

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