Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

AMASYA (AA) - Türk Kızılay'ı tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca bağışların alınacağını söyledi.

Kan bağışının hem toplumsal birlikteliğin hem de sağlık açısından önemli olduğunu belirten Sayar, "Kan bağışında bulunarak bir insanın canı kurtarmak için kısa bir zamana ihtiyacımız vardır. Ülkemizde her yıl binlerce insan ya bir hastalık yada bir kaza sonucu kana ihtiyaç duymaktadır, kan bulabilenler hayatlarına devam ediyorlar maalesef zamanında yeteri kadar kan bulamayanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ayrıca kan acil değil sürekli ihtiyaç duyulandır. Tüm sağlıklı vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya bu sayede bir cana hayat vermeye davet ediyoruz."