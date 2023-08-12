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        Amasya'da Kur'an kurslarına katılan çocuklar bisikletle ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:30
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        Amasya'da Kur'an kurslarına katılan çocuklar bisikletle ödüllendirildi
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan ve başarılı olan 4 çocuk bisikletle ödüllendirildi.

        Suluova ilçesinde Kur'an kurslarının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi. Törende başarı olan 4 çocuğa bisiklet hediyesi verildi.

        İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, Kur'an kurslarına yoğun katılım olduğunu söyledi.

        Kur’an kurslarına aktif katılım gösteren ve eğitimlerinde belli bir seviyeye ulaşan çocukların camiye olan ilgisi ve sevgisinin devam etmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Kaya, "6 haftalık bir süre içerisinde gençlerimize Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler konusunda hocalarımız cami ve Kur’an Kurslarımızda yoğun bir eğitim faaliyeti içerisinde bulundular. Suluova köy ve merkezlerde yaklaşık 3 bin öğrencimiz bu kurslara devam etti. Bizlerde bu kurslarımıza devam eden genç yavrularımıza farklı ödüllerle onları teşvik etmeye gayrete diyoruz. Bugünde burada Şehitler camimizde bu yaz kurslarına devam eden ve burada sureleri en güzel şekilde ezberleyen öğrencilerimize bisiklet ve farklı hediyeler inşallah takdim edeceğiz." dedi.

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