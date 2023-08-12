CHP Taşova ilçe kongresi yapıldı

AMASYA(AA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Taşova ilçe olağan kongresi yapıldı.

Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulundaki kongreye mevcut başkan Ömer Özalp tek liste girdi.

Oyların tamamını alan Özalp yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede konuşan CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, 2024 yılı mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin startını verdiklerini belirterek, "Bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu kongrede sadece Taşova ilçe teşkilatının başkan ve yönetimini seçmiyoruz aynı zamanda mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin startını vermiş oluyoruz. Hep birlikte çalışarak Amasya genelinde bulunan belediye başkanlıklarını kazanarak CHP'nin ve Millet İttifakı'nın bayrağını dikmektir, bunun için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.