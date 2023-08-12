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        CHP Suluova ilçe kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 18:00
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        CHP Suluova ilçe kongresi yapıldı
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        AMASYA (AA) - CHP Suluova İlçe Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Parti binasında düzenlenen kongreye mevcut ilçe başkanı Vedat Güdek tek liste girdi.

        Oyların tamamını alan Güdek, yeniden başkanlığa seçildi.

        Güdek, yaptığı teşekkür konuşmasında partililere teşekkür etti.

        CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ise, CHP'nin 100 yıllık dev bir çınar olduğuna işaret ederek, "Bizlerde bu dev çınarın filizleriz. Dünyadaki 3-4 köklü siyasi partiden biri olan CHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin teminatıdır." dedi.

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