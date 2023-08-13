Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya'da Yeşilırmak'a düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Yeşilırmak'a düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak'a düşen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Salim Ş. idaresindeki 34 JH 8580 plakalı otomobil, Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkisinde takla atarak Yeşilırmak'a düştü.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Gazi Kaner K. (8), Zekiye K. (57), Ümit Ş. (20), Güllü Ş. (85) yaralandı.

        Yarısı suya batmış araçtan ekipler tarafından çıkarılan ve Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zekiye K, Güllü Ş. ve Salim Ş, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        CHP Suluova ilçe kongresi yapıldı
        CHP Suluova ilçe kongresi yapıldı
        DGS'yi kazanamayan 81 yaşındaki Aktaş, seneye hazırlanıyor
        DGS'yi kazanamayan 81 yaşındaki Aktaş, seneye hazırlanıyor
        CHP Taşova ilçe kongresi yapıldı
        CHP Taşova ilçe kongresi yapıldı
        Amasya'da kavşakta 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
        Amasya'da kavşakta 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
        Amasya'da Kur'an kurslarına katılan çocuklar bisikletle ödüllendirildi
        Amasya'da Kur'an kurslarına katılan çocuklar bisikletle ödüllendirildi
        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi