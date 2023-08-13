Amasya'dan kısa kısa

AMASYA (AA) - CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, güven tazeledi.
Bir düğün salonunda yapılan kongreye mevcut başkan Ferahoğlu, tek liste halinde katıldı.
Ferahoğlu, 416 delegenin 214'ünün oy kullandığı kongrede oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.
Arif Ferahoğlu, delegelere teşekkür ederek, yaklaşan yerel seçimler için omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi.
- Amasya'da teksilere denetim
Amasya'da taksiler denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde, kurallara aykırı olarak taksimetre açmadan müşterilere fahiş fiyat uygulandığı şikayetleri üzerine denetim yaptı.
Denetimler sonucunda, müşterilere fahiş fiyat uygulandığı belirlenen taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.