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        Amasya'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:24
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        Amasya'dan kısa kısa
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        AMASYA (AA) - CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, güven tazeledi.

        Bir düğün salonunda yapılan kongreye mevcut başkan Ferahoğlu, tek liste halinde katıldı.

        Ferahoğlu, 416 delegenin 214'ünün oy kullandığı kongrede oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

        Arif Ferahoğlu, delegelere teşekkür ederek, yaklaşan yerel seçimler için omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi.

        - Amasya'da teksilere denetim

        Amasya'da taksiler denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde, kurallara aykırı olarak taksimetre açmadan müşterilere fahiş fiyat uygulandığı şikayetleri üzerine denetim yaptı.

        Denetimler sonucunda, müşterilere fahiş fiyat uygulandığı belirlenen taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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