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        Suluova'da işçilerden "sendika" eylemi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:55
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        Suluova'da işçilerden "sendika" eylemi
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        AMASYA (AA) - Suluova ilçesinde bir et işleme tesisinde çalışan işçiler, firmanın üye oldukları sendikayı tanımadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Tük bayrağı ve pankartlarla toplanan Şeker-İş üyelerine aileleri de destek verdi.

        Şeker-İş Örgütlenme Uzmanı Hüseyin Kaşif, yaptığı basın açıklamada, sendika olarak ATA Holdinge bağlı EKUR Et Entegre'de örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını ve ilgili bakanlıktan da onay yazısını aldıklarını söyledi.

        Bakanlığın olumlu yetki tespitine işveren tarafından itiraz edilerek yargı süreci başlatıldığına işaret eden Kaşif, davanın 4 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini belirterek, "Buradan ATA Holding ve EKUR Et Entegre San. ve Tic. AŞ yetkililerine sesleniyoruz, üyelerimizin sendikal hak ve özgürlüğüne saygı duyulmasını, Çalışma Bakanlığının vermiş olduğu olumlu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini ve EKUR yönetiminin, Şeker-İş sendikasını muhatap olarak kabul edip, bir an önce üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi masasına oturmasını açıkça talep ediyoruz. Gelin bu işi birlikte çözelim. İş barışını birlikte sağlayalım. Şeker-İş sendikası olarak, üyelerimiz adına bu kapsamda elimizden geleni ardımıza koymayacağımızı açıkça ilan ediyoruz." İfadelerini kullandı.

        Müzik eşliğinde halaylar çeken işçiler basın açıklamasının ardından dağıldı.

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