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        Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:55
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        Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı
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        AMASYA (AA) - Merzifon ilçesinde, mahalle güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Eski Cami Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda güvenlik ve asayiş konularındaki faaliyetler ele alındı.

        Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

        Kaymakam Güldoğan, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak bir mahallede yapıldığını aktaran Güldoğan, "Mahalle muhtarı, azaları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Toplantımızda, mahalle sakinlerinin ilettiği talepler hakkında kurum müdürleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Sorunların çözümü ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, daire müdürleri, Eski Cami Mahallesi Muhtarı Burhan Erol ile mahalle sakinleri katıldı.

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