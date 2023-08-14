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        Amasya'da kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:49
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        Amasya'da kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı
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        AMASYA (AA) - Seyahat acenteleri ve tur rehberlerine karşı, ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek amacıyla Amasya'da kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı.

        Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Turist Rehberliği Birliği (TUREB) görevlileri ile kolluk kuvvetinden oluşturulan komisyon tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

        Denetimlere katılan Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, "İlimizde kaçak tur ve rehber denetimleri rutin olarak devam etmektedir. Kanuna göre, gerek kamunun gerekse gerçek kişilerin düzenleyeceği gezi turlarını Seyahat Acenteleri üzerinden yapmaları ve kokartlı turizm rehberi bulundurmaları gerekmektedir. Biz de bu kapsamda haksız rekabetin önüne geçmek ve engellemek için denetimlerimize devam ediyoruz." dedi.

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