Amasya Üniversitesinde Türkçe dil eğitimini tamamlayan yabancı öğrenciler sertifikalarını aldı

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler sertifikalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında A1-C1 düzeyinde uygulamalı olarak Türkçe dil eğitimi alan ve kursları başarıyla tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilere Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından sertifikaları verildi.

Törende konuşan Rektör Turabi, "Biz Rektörlük olarak her zaman uluslararası öğrencilerimizin yanlarındayız. Bu güzel yıllarınızda unutamayacağınız, gerçekten bundan sonraki yaşamınızda da değerlendireceğiniz güzel bir 4 yıl geçireceğinizi umuyorum." ifadelerini kullandı.