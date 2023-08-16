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        Merzifon'da şebeke suyuyla bahçe sulamak, araç ve halı yıkamak yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:39
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        Merzifon'da şebeke suyuyla bahçe sulamak, araç ve halı yıkamak yasaklandı
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        AMASYA (AA) - Merzifon Belediyesi yaptığı duyuru ile vatandaşların şebeke suyuyla bahçe sulamasını, araç, halı, yol ve kaldırım yıkamasını yasakladı.

        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların içme suyu ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanabilmesi için her koşulda suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

        İlçe halkının içme suyu ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanabilmesi, ev ve iş yerlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için bir dizi kararlar aldıklarını aktaran Kargı, şunları kaydetti:

        "Aşırı sıcak havaların yaşandığı yaz günlerinde, yoğun bir şekilde bahçe sulanması ve araç yıkanması nedeni ile ilçemiz içme su depolarındaki su seviyelerinin hızlı bir şekilde düşmesi, bunun sonucunda ise bazı bölgelere içme suyunun yeterli düzeyde ulaşamaması sonucunda mağduriyet yaşanmaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilerek halkımızın içme suyu ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanabilmesi bakımından suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilçemizde hortum takılarak, bidon veya kova kullanılarak şebeke suyu ile bahçe sulanması, araç, halı, yol ve tretuvarların yıkanması yasaklanmıştır. Bu hassasiyete tüm hemşehrilerimizin duyarlılık göstermelerini özellikle rica eder, içme suyumuzun tasarruflu bir şekilde kullanılması konusunda gerçekleştireceğiniz katkılardan dolayı en içten saygı ve şükranlarımızı sunarım."

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