Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova Belediyesinin asfalt çalışmaları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova Belediyesinin asfalt çalışmaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA(AA) - Suluova Belediyesi tarafından Ata Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması başlatılırken yıl sonuna kadar ilçe genelinde 50 kilometre sıcak asfalt yapılacağı bildirildi.

        Belediye Başkanı Fatih Üçok, asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, eşit bir şekilde tüm mahallelere hizmet götürdüklerini, eski ve yıpranmış yol ve de kaldırımları yeniden yaptıklarını söyledi.

        Hedeflerinin 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 50 kilometre sıcak asfalt yapmak olduğunun altını çizen Üçok, "Daha yaşanılabilir modern bir şehri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

        Bütün mahallelerde eksik kalan asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Üçok, "Bu sözümüzü de tutarak sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasını Ata Mahallesi'nden başlattık. Devamında Beyazıt ve Girne mahallelerimizde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları yapacağız. Bozulan, eskiyen yol ve kaldırımları yenileyeceğiz. Böylece kaldırım ve yolları yenilenmiş cadde ve sokakları ile şehrimizin yol konforunu artırmış oluyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk görevine başladı
        Amasya Valisi Yılmaz Doruk görevine başladı
        Amasya'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da şebeke suyuyla bahçe sulamak, araç ve halı yıkamak yasaklandı
        Merzifon'da şebeke suyuyla bahçe sulamak, araç ve halı yıkamak yasaklandı
        Üç küçük kız kardeş aynı hentbol takımında mücadele ediyor
        Üç küçük kız kardeş aynı hentbol takımında mücadele ediyor
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yarıya düştü
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yarıya düştü
        Müdür ve gönüllü öğrenciler okullarını boyayarak yeni döneme hazırlıyor
        Müdür ve gönüllü öğrenciler okullarını boyayarak yeni döneme hazırlıyor