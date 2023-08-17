Suluova Belediyesinin asfalt çalışmaları

AMASYA(AA) - Suluova Belediyesi tarafından Ata Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması başlatılırken yıl sonuna kadar ilçe genelinde 50 kilometre sıcak asfalt yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, eşit bir şekilde tüm mahallelere hizmet götürdüklerini, eski ve yıpranmış yol ve de kaldırımları yeniden yaptıklarını söyledi.

Hedeflerinin 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 50 kilometre sıcak asfalt yapmak olduğunun altını çizen Üçok, "Daha yaşanılabilir modern bir şehri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Bütün mahallelerde eksik kalan asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Üçok, "Bu sözümüzü de tutarak sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasını Ata Mahallesi'nden başlattık. Devamında Beyazıt ve Girne mahallelerimizde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları yapacağız. Bozulan, eskiyen yol ve kaldırımları yenileyeceğiz. Böylece kaldırım ve yolları yenilenmiş cadde ve sokakları ile şehrimizin yol konforunu artırmış oluyoruz." diye konuştu.