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        Amasya'da gelin arabasındaki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:34
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        Amasya'da gelin arabasındaki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti
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        ​​​​​​​AMASYA (AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde LPG tankı gaz kaçıran gelin arabası, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası servise çekildi.

        Yeşilırmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde süslemesi yapıldığı sırada gelin arabasında bulunan LPG tankının gaz kaçırdığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı güvenlik şeridi içerisine alırken vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerine çağrılan otomobil tamircisinin kontrol ettiği araç, bakım işlemleri için servise götürüldü.

        Gelin arabası olması için ise farklı bir otomobil süslendi.

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