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        Milli takıma seçilen ablasından etkilendi hentbola başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:59
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        Milli takıma seçilen ablasından etkilendi hentbola başladı
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        AMASYA (AA) - Amasya Tatküpü Spor Kulübü Hentbol takımı oyuncusu 9 yaşındaki Hilal Arslan, 7 yaşında başladığı hentbolda ablası gibi milli takıma davet edilmek için çalışıyor.

        U15 milli takım kampına davet edilen 14 yaşındaki ablası Zeynep Arslan'dan etkilenerek hentbola başlayan Hilal Arslan, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 14-17 Ağustos tarihleri arasında Amasya'da gerçekleştirilen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda 16 sayı atarak Tatküpü Spor Kulübü formasıyla Türkiye ikincisi oldu.

        Hilal Arslan, AA muhabirine, küçük yaşlarda ablasıyla birlikte zaman zaman hentbol antrenmanlarına gittiğini söyledi.

        Hentbola ilgi duymaya başladığını ve ailesinin de yönlendirmesiyle 7 yaşında hentbola başladığını belirten Hilal, "Ablamla antrenmanlara gidiyordum. Orada top sektiriyordum, çalışıyordum. Sonra antrenmanlara başladım onun gibi. Sonra da böyle ilerledim. Ablam millî takıma gitti, ben de milli takıma gitmek istiyorum." diye konuştu.

        Hilal Arslan, en büyük hayalinin ve hedefinin ülkesini en iyi şekilde ulusal, uluslararası alanda temsil etmek olduğunu ifade etti.

        Amasya Tatküpü Spor Kulübünde oynayan ve geçen ay milli takıma davet edilen Zeynep Arslan ise, "Kardeşim de hentbolcu o da milli takımda oynamak istiyor. Benim izimden gitmesini diliyorum. Kendisi de bu dalda gayet başarılı. Başarılarının devamını diliyorum. Kardeşim ikinci sınıfta başladı. O daha erken başladı. Daha tecrübeli yaşıtlarına göre." dedi.

        Kızlarını bir an olsun yalnız bırakmayan ve destekleyen baba Hayrettin Arslan ise "Zeynep U15 milli takım kampına çağrıldı. İnşallah Hilal de çağrılacak. Diğer arkadaşları da çağırıldı. Birbirlerini örnek alarak inşallah ileride ülkemizi temsil edecekler diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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