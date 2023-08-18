Amasya'da minik futbolcular antrenmanlarını ıslanarak yapıyor
AMASYA (AA) - Amasya’da minik futbolcular, sıcak havalardan etkilenmemek için antrenmanlarını soğuk suda ıslanarak yapıyor.
Amatör futbol takımı Özelidarespor'un antrenörleri Levent Hırçın ve Rasim Tufanoğlu, minik öğrencilerin yaptıkları antrenmanlarda sıcak havalardan etkilenmemeleri için eğlenceli bir çözüm buldu.
Antrenörler, halı sahada idman yaptırırken bir taraftan bahçe hortumları ile su sıkarak ıslattı.
Soğuk su ile ıslananın keyfini yaşayan minik futbolcuların antrenmanlarında renkli görüntüler ortaya çıktı.