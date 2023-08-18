MHP Suluova ilçe kongresi yapıldı

AMASYA (AA) – MHP Suluova ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen kongreye mevcut ilçe başkanı Rıfat Uzun, tek liste girdi. Oyların tamamını alan Uzun, yeniden başkanlığa seçildi.

Partililere teşekkür eden Uzun, “Bizim bu davaya borcumuz var, ömrümüzün sonuna kadar da çalışsak borcumuzu ödeyemeyiz. Allah'ın izniyle çalışma arkadaşlarımızla, ekibimizle, abilerimizle ve kardeşlerimizle Suluova'da bayrağımızı en tepeye dikeceğiz. Allah'ın izniyle de Milliyetçi Hareket Partisi'ni, üç hilali davamızın en zirvesine taşıyacağız. Ben de bunun sözünü veriyorum." dedi.

Kongreye MHP Amasya İl Başkanı Şuayip Ak ve partililer katıldı.